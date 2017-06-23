Французькі досвід та інвестиції сприятимуть розвитку аграрного сектора в Україні - Мартинюк

Досвід французьких компаній може бути застосований для розвитку аграрної переробки в Україні та впровадження європейських стандартів якості.

Про це під час виступу на Форумі французьких інвесторів, організованому асоціацією «Французька ділова спільнота в Україні», заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

«Загалом сільське господарство в Україні генерує 12% валового внутрішнього продукту та забезпечує надходження понад 40% валютної виручки, що дозволяє нам говорити про АПК як про галузь №1 в Україні. З іншого боку, ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, в її основі лежить сировинний експорт, тому ми прагнемо поглиблювати переробку всередині країни. У нас є величезний потенціал, який можна реалізувати завдяки іноземним інвестиціям та досвіду, який є у Європі», - зазначив Мартинюк.

За його словами, французькі компанії демонструють інноваційні підходи до організації бізнесу в Україні і ці практики можуть бути суттєво розширені. Зокрема, можливості для налагодження співпраці є у тваринницькій галузі, яка потребує впровадження сучасних бізнес-процесів і дуже відповідального ставлення до якості продукції.

Крім того, французький бізнес може надати експертну допомогу щодо удосконалення національних систем охорони прав на сорти рослин, здійснення контролю за сортовою та посівною якістю насіння, організації системи контролю якості виноробної продукції та адаптації до європейських практик технологічної та нормативної документації з виноградарства та виноробства. Також французькі компанії можуть стати активними учасниками процесу роздержавлення в АПК.

«В аграрній галузі більше ніж півтисячі державних підприємств. Потенційно, кожне із цих 500 підприємств – окремий інвестиційний проект, який може бути реалізований спільно з, в тому чисті, і французькими інвесторами», - підкреслив Мартинюк.

Наразі уряд системно знижує рівень регуляції ведення бізнесу та спрощує адміністративні процедури, що позитивно позначилось на інвестиційному кліматі загалом в країні та в АПК зокрема.

«Були скасовані тисячі актів, які регулювали бізнес і сенсу їхнього існування вже не було. Україна підписала Асоціацію з Європейським Союзом і також Угоду про зону вільної торгівлі. Це означає, що Україна визнає і прагне досягти прозорості стандартів в адмініструванні ведення бізнесу, які є в Європейському Союзі», - наголосив перший заступник міністра.

Довідка. У 2016 році Україна експортувала до Франції сільськогосподарської продукції майже на 343,4 млн дол. США, або 8,1% українського сільськогосподарського експорту до країн ЄС. Загалом частка Франції в експорті сільгосптоварів до всіх країн світу за 2016 рік склала 2,2%.

Основними українськими товарами, які постачаються на ринок Франції, є: м'ясо птиці, мед, казеїн, готові чи консервовані продукти з м’яса, горіхи та ягоди, ріпак, насіння соняшнику, соняшникова та ріпакова олія, соняшникова та соєва макуха.

В Україні французькі компанії успішно реалізують двосторонні інвестиційні проекти переважно в молочній галузі та галузі насінництва.