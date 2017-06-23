В Україні впало "біле" виробництво горілки та коньяку

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-травні 2017 року скоротилося на 21,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 5,5 млн декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилося на 24,9% - до 781 тис. декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожУ Кабміні пропонують підвищити мінімальні ціни на горілку на 11%

Виробництво горілки в травні 2017 року становило 847 тисяч дал, що на 23% більше, ніж місяцем раніше, і на 3,1% менше, ніж у травні 2016 року. Виробництво коньяку та бренді в травні поточного року становило 128 тис. дал, що на 22,4% поступається показнику квітня поточного року, але на 15,1% перевищує показник за травень 2016 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-травні збільшився на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 2,36 мільйона дал. У травні поточного року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 545 тисяч дал, що на 5,8% менше, ніж минулого місяця, і на 1,8% більше, ніж у травні 2016 року.

Зазначається, що останнім часом в Україні все важче знайти справжній український коньяк.

"На жаль, ми спостерігаємо тренд, чим м'якіший коньяк трирічної витримки, тим більше ймовірність, що це не справжній коньяк. Коньяк має насичений і трохи різкуватий смак, адже витримка в дубі насичує його дубильними речовинами... Витримувати коньячний спирт в бочках роками – це досить дороге задоволення. Тому, в Україні сьогодні масово розвивається сегмент бренді. Це напої зі спиртів, часто з винограду, які витримані не менше трьох років", – пояснив маркетинг-директор компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2016 році знизилася в порівнянні з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 млн дал, коньяку та бренді - на 6,2%, до 2,8 млн дал.