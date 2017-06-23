Україна збільшила виробництво соняшникової олії на третину

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-травні 2017 року становило 2,4 мільйона тонн, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у травні було вироблено 481 тисяча тонн соняшникової олії, що на 0,3% більше, ніж у попередньому місяці, і на 34,2% більше показника за травень минулого року.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-травні поточного року збільшилася на 29,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – до 90,5 тисячі тонн. У травні порівняно з квітнем виробництво маргаринів та жирів скоротилося на 17,5%, а порівняно з травнем 2016 року – зросла на 22,9%, до 16,2 тисячі тонн.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становило 184 тисячі тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.