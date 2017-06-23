В Україні продовжує падати виробництво хліба

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-травні 2017 року склало 431 тисяча тонн, що на 7,6% менше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у травні цього року було вироблено 90 тисяч тонн збіжжя, що на 5,3% більше, ніж у попередньому місяці, та на 3% менше, ніж у травні 2016 року.

Обсяг виробництва борошна за вказаний період становить 763 тисячі тонн, що на 1,5% менше показника за січень-травень минулого року. При цьому в травні поточного року обсяг виробництва даної продукції становить 139 тисяч тонн, що на 5,9% менше квітневого показника та на 3,4% більше, ніж було вироблено в травні минулого року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 2016 році становило 1,12 мільйона тонн, що на 7,1% менше показника за 2015 рік. При цьому обсяг виробництва борошна в 2016 році скоротився на 4,8% – до 1,94 мільйона тонн.