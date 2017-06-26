У Мінагропроді хочуть ввести нову посаду заступника міністра - джерело

У Міністерстві аграрної політики та продовольства буде введена посада заступника міністра з питань підтримки фермерства та розвитку сільських територій, повідомило УНІАН джерело у відомстві.

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«Буде введено посаду нового міністра. Він буде курирувати питання підтримки фермерства та розвитку сільських територій», - сказав він.

Джерело припустило, що посаду нового міністра займе людина, яка не працює в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня голова Мінагропроду Кутовий написав заяву про свою відставку, закликавши депутатів Верховної Ради проголосувати за неї.

Він не повідомив про причини відходу, але зазначив, що планує найближчим часом зайнятися залученням інвестицій в економіку країни.

Кутовий був призначений міністром аграрної політики та продовольства 14 квітня 2016 року. До входження в Кабінет міністрів з 2014 року очолював парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Він пройшов до Верховної Ради від партії «Удар» у 2012 році.