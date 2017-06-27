Молоді овочі продають за рекордними цінами – вшестеро вищими за торішні

В Україні рекордно здорожчали молоді овочі. Порівняно з минулим роком вартість капусти та моркви збільшилася ушестеро.

Наразі за кілограм овочів просять 20 грн, тоді як торік капуста і морква коштували 2,55 грн за кілограм.

Читайте такожЗакупівельні ціни на черешню скоротилися до 25 гривень за кілограм

Про це повідомляє ТСН.

Експерти пов'язують здорожчання перш за все із холодною весною та з експортом овочів до країн Європи.

Що ж стосується прогнозів на ціноутворення найближчим часом, то експерти припускають зниження цін приблизно на 5 грн за кілограм. Проте 100-відсоткової гарантії не дають.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року - до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.