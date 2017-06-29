Землевпорядники Житомирщини опрацювали майже 62 тисячі заяв із питань ведення Державного земельного кадастру

З початку 2017 року державні кадастрові реєстратори Житомирської області прийняли та опрацювали 61783 заяви громадян з питань ведення Державного земельного кадастру. В середньому, за тиждень землевпорядники опрацьовують близько 2 тис. 100 таких заяв.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА з посиланням на дані головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, найчастіше громадяни звертаються із заявами щодо реєстрації земельних ділянок та отримання витягів із Державного земельного кадастру (ДЗК). Від початку 2017 року державні кадастрові реєстратори регіону зареєстрували 28 тис.440 земельних ділянок та видали 15 тис.118 витягів з ДЗК.

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Найбільшу кількість ділянок зареєстрували в Овруцькому районі – 3 тис.406, а максимальну кількість витягів з ДЗК видали у Житомирському районі – 1 тис. 241.

Крім того, державними кадастровими реєстраторами області з початку року надано 1 тис. 775 онлайн-витягів з Державного земельного кадастру, заяви на які надійшли через мережу Інтернет.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

На Житомирщині надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин відбувається в 28 ЦНАПах.