Українські аграрії експортували рекордні 43,4 мільйона тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) експортували рекордні 43,41 млн тонн зернових, що на 4,4 млн тонн перевищує показник за весь попередній сезон, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 17,36 млн тонн, ячменю - 5,34 млн тонн, кукурудзи - 20,41 млн тонн, жита - 10,6 тис. тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 370 тис. тонн борошна, з яких 368,5 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн - інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планували встановити рекорд із експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.