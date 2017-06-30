На Житомирщині за 5 місяців індекс сільгоспвиробництва склав 100,2 % - ОДА

На Житомирщині Індекс сільськогосподарського виробництва протягом січня-травня 2017 року склав 100,2 % – агрогосподарствами вироблено продукції на 1 млрд 152,7 млн грн, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, агрогосподарствами області за вказаний період вироблено продукції на 1 млрд 152,7 млн грн.

Про це зазначив начальник управління агропромислового розвитку Руслан Кирилюк вчора, 29 червня, під час семінару-наради «День поля» у Любарському районі.

Кирилюк наголосив, що в області впродовж останніх кількох років розвиток сільськогосподарської галузі супроводжується динамічним зростанням виробництва валової продукції.

Читайте такожМінагропрод виступає за скасування держрегулювання цін на продукти на постійній основі

«Індекс сільськогосподарського виробництва за січень-травень 2017 року склав 100,2 % – це 9-те місце серед областей України. У цей період всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства (продукції тваринницької галузі - УНІАН) на суму 1 млрд 152,7 млн грн, що є на 1,9 млн грн більше показника відповідного періоду 2016 року. При цьому, сільськогосподарськими підприємствами вироблено 199,9 млн грн, господарствами населення – 752,8 млн грн», – сказав Кирилюк.

Учасники заходу обговорили стан та перспективи розвитку галузі насінництва сільськогосподарських культур в умовах 2017 року.

Також на базі ДПДГ «Нова Перемога» Інституту сільського господарства Полісся НААН України продемонстрували нові сорти селекції агрокультур, нові препарати та захист сільськогосподарських культур, посіви озимих і ярих зернових культур, сучасні підходи до технології ведення насінництва.

Участь в обласній науково-практичній нараді-семінарі «День поля» взяли начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій та керівники базових агрогосподарств області.