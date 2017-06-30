Президент підписав закон про держконтроль якості продуктів харчування та кормів

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який на законодавчому рівні закріплює правові і організаційні основи державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування та кормів.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, даний документ набуде чинності навесні 2018 року.

«Підписання президентом закону є нашою перемогою і важливим етапом в адаптації українського законодавства до європейських норм і стандартів. Його реалізація дозволить ефективно здійснювати державний контроль у сфері безпеки та якості харчових продуктів за європейськими принципами», - наводяться в повідомленні слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофимцевої.

Прес-служба додала, що для того, щоб цей закон запрацював на повну силу, парламенту потрібно прийняти ще велику кількість підзаконних актів.

Як раніше повідомляла прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, метою даного документа є гармонізація законодавства України з регламентами та директивами Європейського Союзу у сфері контролю за якістю та безпекою вітчизняних продуктів харчування. Ще одним важливим ефектом від прийняття цього закону стане мінімізація корупції. Зокрема, якщо життю і здоров'ю громадян буде загрожувати небезпека, перевірка господарюючих суб'єктів буде здійснюватися без попередження. Також, за даними відомства, цей закон буде сприяти мінімізації корупційних ризиків завдяки нормі про відеофіксацію процедури інспектування не тільки інспекторами Держпродспоживслужби, але і господарюючими суб'єктами.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №0906 «Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавства про безпеку і якість харчових продуктів та кормів, здоров'я та благополуччя тварин». За ухвалення даного документа проголосували 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Контроль за якістю харчової продукції в Україні здійснює Держпродспоживслужба, яка була створена на базі ліквідованих Державної сільськогосподарської інспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби. Центральний апарат Держпродспоживслужби офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року.