Більш точні прогнози стосовно врожаю можна робити за декілька тижнів - Мартинюк

Деякі ЗМІ публікують прогнози майбутнього врожаю. І не всі ці прогнози оптимістичні. У відповідь на ситуацію Максим Мартинюк – перший заступник міністра аграрної політики України – зробив публікацію на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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На думку Максима Мартинюка, для прогнозів ще зарано. Більше того не всі опубліковані прогнози є дійсно експертними. Політик прокоментував ситуацію наступним чином. Україна належить до невеликого числа країн у світі, котрі експортують на зовнішні ринки майже половину вирощеного зерна. Згідно з даними FAO(Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй) співвідношення чистого експорту до зібраного врожаю в Україні складає 43%. Це дозволяє нашій країні посісти восьме місце за даним показником у світі.

Таким чином, як зауважив Максим Мартинюк, для українців немає підстав для хвилювання. Внутрішні споживачі забезпечені повність, адже у них є «страховка» у вигляді понад 30 тонн зерна, передбаченого для експорту. Кількість експортованого зерна може коригуватися залежно від врожаю і забезпечення внутрішніх потреб є більш пріоритетним, ніж експорт.

Врожай 2017 року може бути нижчим, ніж заплановано, через несприятливі погодні умови цього року. Особливо якщо порівнювати його з рекордним врожаєм 2016 року. Проте зниження не є критичним і жодним чином не вплине на продовольчу безпеку України. З іншого боку очікується, що пшениця нового врожаю буде високоякісною. Це значить, що збільшиться експорт борошна.

Експертні прогнози зазвичай робляться після того, як зібрано 15-20% зернових. Таким чином варто очікувати на релевантну оцінку за декілька тижнів.