В Україні зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Полтавській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження і загибель свиней у підсобному господарстві Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату (село Лісове).

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. При цьому Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року в Україні зареєстровано 78 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 13 червня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 226 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як торік було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.