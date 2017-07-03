В Україні виробництво сільгосппродукції подорожчало на чверть

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2017 року зросли на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 26,8%, а тваринного - на 19,4%.

У травні порівняно з квітнем витрати на агровиробництво скоротилися на 1,2%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в травні знизилися на 1,5%, а тваринницької - на 0,4%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за п'ять місяців поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30,2%. Водночас у травні порівняно з квітнем ці витрати скоротилися на 1,9%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованої території Криму і частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 13,5%.