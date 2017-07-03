Українські аграрії встановили рекорд з експорту зернових

Українські аграрії в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017), за попередніми оцінками, експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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«Рекордний урожай попереднього року в 66 млн тонн сформував ресурс для експорту на рівні 43,8 млн тонн, що є історичним максимумом для України», - цитує прес-служба першого заступника голови відомства Максима Мартинюка.

Згідно з повідомленням, вітчизняні сільгоспвиробники експортували також рекордний обсяг борошна - 369,4 тис. тонн, що свідчить про поступову переорієнтацію експортерів на поставку продукції з більш високою доданою вартістю.

Прес-служба додала, що стимулювання виробництва продукції з доданою вартістю дасть змогу збільшити обсяг валютної виручки і нівелювати ризики, властиві сировинному експорту, як, наприклад, залежність від коливань світових цін на сільгосппродукцію.

Прес-служба пообіцяла найближчими днями представити попередні підсумки експорту 2016-2017 МР у розрізі культур.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планували встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.