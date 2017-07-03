МВФ виключить вимогу про запуск ринку землі з меморандуму з Україною - ЗМІ

17:31, 03 липня 2017
Агро
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За словами джерела, Порошенко попросив Лагард зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного і голова МВФ погодилася.

Ілюстрація REUTERS

Пункт про необхідність запуску ринку землі не буде обов'язковою умовою для надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Про це з посиланням на джерело, близьке до переговорів сторін у США, повідомляє AgroPortal.

«Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного і Крістін Лагард (голова МВФ – ред.) погодилася», — повідомило джерело.

За його словами, пункт про необхідність запуску ринку землі буде вилучено з меморандуму України з МВФ.

«На сьогодні між Порошенком і Лагард було досягнуто домовленості виключити земельну реформу з переліку питань, які впливають на виділення траншу», — додало джерело.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що її продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітним не раніше, ніж через 5-7 років.

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Теги: #МВФ#ринок землі#меморандум з МВФ#моратоій на продаж землі