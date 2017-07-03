Об’єм інвестицій в АПК Житомирської області в січні-травні зріс на 43,5%

За 5 місяців 2017 року у розвиток агропромислового комплексу Житомирщини надійшло 325,2 млн грн інвестиційних коштів, що на 43,5% більше, ніж у минулому році за цей період.

Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА.

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«За попередніми даними моніторингу, за січень-травень 2017 року у розвиток агропромислового комплексу Житомирської області було залучено 325,2 млн грн інвестиційних коштів, що на 98,5 млн грн більше, ніж у минулому році за цей період», – йдеться у повідомленні.

Сільськогосподарські підприємства залучили 322,7 млн грн інвестицій. У тому числі – на придбання техніки та технологічного обладнання – 262,3 млн грн, на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів – 42,8 млн грн, на формування основного стада – 2,7 млн грн, на інші потреби – 14,8 млн грн.

Підприємства харчової та переробної промисловості Житомирщини за п’ять місяців цього року у розвиток галузі залучили 2,6 млн грн інвестиційних коштів.