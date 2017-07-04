В Україні подорожчала оренда державних сільгоспземель

Річна орендна плата за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності в Україні в першому півріччі поточного року зросла до 12,1% від нормативної грошової оцінки з 9% за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«За результатами земельних торгів розмір орендної плати в середньому по Україні вдалося підвищити до 12,1% від нормативної грошової оцінки (38,47 млн грн). У першому півріччі 2016 року цей показник становив 9% від нормативної грошової оцінки», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за шість місяців поточного року територіальні органи Державного агентства з питань геодезії, картографії та кадастру на земельних торгах реалізували 614 прав оренди на сільгоспземлі. Загальна площа переданих в оренду ділянок становила 14,89 тис. га.

У міністерстві додали, що найбільш активно земельні аукціони проводилися в Чернігівській (83 земельні ділянки загальною площею 2,7 тис. га), Одеській (71 ділянка площею 1,78 тис. га) і Черкаській (52 ділянки площею 397,05 га) областях.

Прес-служба нагадала, що в першому півріччі 2016 року стартова річна орендна плата за реалізовані на торгах земельні ділянки становила в середньому 7,23% від нормативної грошової оцінки, а за результатами торгів - 9,97%. У 2015 році стартова ставка становила в середньому 4%, за результатами торгів - 7%.

Згідно з повідомленням, загалом станом на 30 червня 2017 року в Україні налічується 6,4 тис. державних ділянок сільськогосподарського призначення, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, загальною площею 128 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Кабінет міністрів України зобов'язав Держгеокадастр передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. Оренда ділянок буде короткостроковою - на термін не більш як 7 років, а стартову вартість земель буде встановлено на рівні не нижче 8% від їх нормативної грошової оцінки.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ця постанова покликана усунути корупцію у сфері розпорядження держземлями.

За даними Держгеокадастру, середня плата за оренду державних сільськогосподарських земель в Україні станом на 1 січня 2017 року становила близько 2,25 тис. грн/га, що майже вдвічі перевищує вартість оренди приватних земельних ділянок. При цьому у відомстві наголошують, що одним із драйверів зростання вартості оренди приватних сільгоспземель може стати відкриття ринку землі в Україні, який створить альтернативу для власників земельних ділянок і дасть змогу зробити земельні відносини в державі більш конкурентними.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.