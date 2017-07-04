Кабмін створив мобільні групи для боротьби з поширенням чуми свиней

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення в Україні міжвідомчих мобільних робочих груп з боротьби з розповсюдженням небезпечних захворювань тварин, зокрема, вірусу африканської чуми свиней (АЧС).

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.

Як пізніше пояснила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, основним завданням таких груп буде виявлення і запобігання порушенням чинного в Україні ветеринарно-санітарного законодавства. До їх складу увійдуть фахівці Держпродспоживслужби і представники Національної поліції.

«Робота таких груп забезпечить поліпшення епізоотичної ситуації на території України і виробить механізми оперативного і ефективного вжиття відповідних заходів», - цитує прес-служба очільника відомства Володимира Лапу.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року в Україні зареєстровано 78 спалахів АЧС. Усього з 2012 року і станом на 13 червня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 226 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними очільника відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до розповсюдження АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.