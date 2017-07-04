Українські аграрії експортували зернових на $6,4 мільярда

Україна у 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017), за попередніми оцінками, експортувала зернових на 6,44 млрд дол., що на 5,6% перевищує показник попереднього сезону, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Україна Максим Мартинюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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«Виходячи з поточних показників і співвідношення поточного сезону до попереднього, можна спрогнозувати, що валютна виручка від експорту зерна досягне 6,44 млрд дол., що на 5,6% більше, ніж у 2015-2016 МР. Для порівняння, середньомісячне зростання фізичних обсягів експорту зернових становить 11,3% (до аналогічного місяця минулого сезону), але через несприятливу світову кон'юнктуру зовнішніх ринків їх фінансове відображення зросло вдвічі менше», - написав Мартинюк, нагадавши, що у 2016-2017 МР українські аграрії експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави.

Крім того, за даними чиновника, виручка від експорту борошна за десять місяців 2016-2017 МР (липень 2016 - квітень 2017) становила 130,5 млн дол., що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону. В цілому, загальний обсяг експорту борошна за 2016-2017 МР становив 369,4 тис. тонн, що також є рекордним показником.

Мартинюк додав, що індекс переробки сировини (співвідношення експорту борошномельної продукції до експорту зернових) у 2016-2017 МР зріс до 2,32% проти 1,99% у 2015-2016 МР.

«АПК залишається гарантом не лише продовольчої, а й економічної безпеки України, в галузі поступово формуються здорові тенденції і йде повільна, але стабільна переорієнтація із сировинної моделі до внутрішньої переробки та постачання продукції з високою доданою вартістю», - наголосив перший заступник міністра аграрної політики.

Як повідомляв УНІАН, попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, Україна у 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.