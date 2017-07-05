В Україні вже зібрали 1,4 мільйона тонн зернових нового врожаю

Українські аграрії на 4 липня зібрали урожай на площі 437 тис. га (5% від прогнозу), намолотивши 1,4 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 31,4 ц/га.

При цьому пшениці намолочено 315 тис. тонн з площі 104 тис. га (2% від прогнозу), а ячменю - 957 тис. тонн з 290 тис. га (12%).

Аграрії також зібрали 100 тис. тонн гороху з 42 тис. га, що становить 11% від запланованого показника.

Крім того, українські сільгоспвиробники приступили до збору ріпаку, намолотивши 30 тис. тонн цієї культури з площі 15 тис. га (2%).

Усього збору підлягають 9,4 млн га ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Усього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.