Україна збільшила виручку від агроекспорту майже на третину

Україна за перші п'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 7,51 мільярда доларів, що на 31,39% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За січень-травень 2017 року експорт української аграрної продукції склав 7,51 мільярда доларів і збільшився майже на 1,79 мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Частка експорту в загальному обсязі зовнішньої торгівлі продукції аграрного сектору становить 80,4%", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, основними експортними товарними групами залишаються зернові культури (38,1% від загального аграрного експорту), рослинна олія (27,4%) та насіння олійних культур (8,6%).

Згідно з повідомленням, українські аграрії за звітний період експортували соняшникової олії на 1,98 мільярда доларів, кукурудзи – на 1,85 мільярда доларів, пшениці – на 855,1 мільйона доларів, сої – на 547,8 мільйона доларів, макухи та інших твердих відходів – на 385,8 мільйона доларів, цукру – на 190,4 мільйона доларів, м'яса та субпродуктів домашньої птиці – на 161,5 мільйона доларів. Крім того, виручка від експорту ячменю в січні-травні склала 138,7 мільйона доларів, соєвої олії – 56,09 мільйона доларів, хлібобулочних і кондитерських виробів – 50,6 мільйона доларів, шоколаду та інших продуктів з вмістом какао – 47,7 мільйона доларів, меду – 45,1 мільйона доларів, овочів бобових – 43,03 мільйона доларів.

Прес-служба додала, що в цілому виручка від експорту продукції рослинництва за звітний період виросла на 1,65 мільярда доларів, а сировини тваринного походження – на 458,7 мільйона доларів.

У відомстві зазначили, що основними покупцями української аграрної продукції залишаються країни Азії (41,1%), Європейського Союзу (30%) і Африки (19,3%). До п'ятірки ключових імпортерів вітчизняної сільгосппродукції увійшли Індія (919,9 мільйона доларів), Єгипет (825,9 мільйона доларів), Іспанія (459,6 мільйона доларів), Нідерланди (441,3 мільйона доларів) і Туреччина (426,1 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).