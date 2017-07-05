МВФ офіційно не підтвердив виключення земельної реформи з меморандуму з Україною - джерело

Ключовий кредитор україни – Міжнародний валютний фонд офіційно не підтвердив готовність вилучити земельну реформу з переліку структурних маяків у програмі розширеного фінансування EFF між Україною і МВФ. Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів, знайоме з ходом переговорів.

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"Щоб говорити про те, що будь-який маяк знятий, потрібно отримати офіційні письмові підтвердження Фонду, проте таких, наскільки відомо, поки не надходило. Посилання на анонімні усні заяви в даному випадку просто неадекватні і свідчать про нерозуміння того, як будується робота з Фондом, і важливості дотримання процедур у цій співпраці", - сказало джерело агентства.

За його словами, земельна реформа, поряд з пенсійною, медичною, судовою та реформою підприємств держсектора, залишається однією з найпріоритетніших в Україні та знаходиться в центрі уваги міжнародних партнерів. Однак їх формат не є предметом міжнародних рекомендацій і, як і раніше, повністю залишається на розсуд української сторони. Джерело зазначив, що консультації на рівні уряду і дискусії з учасниками ринку та аграрними асоціаціями на тему запуску в Україні ринку землі тривають раніше взятому темпі. Узгоджена позиція буде відображена в законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення, який буде внесений до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в низці українських ЗМІ з'явилася інформація, що Міжнародний валютний фонд не наполягатиме на проведенні Україною земельної реформи, тому це питання не стане перешкодою для виділення чергового кредитного траншу. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не надійшло.

5 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що МВФ відкладе виділення наступного траншу у розмірі до 1,9 млрд дол. через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу.

На даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель. Очікується, що протягом місяця даний документ буде подано на розгляд уряду, а восени винесено в сесійний зал Верховної Ради.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі у разі скасування мораторію зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам-юридичним особам.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.