Кабмін обговорює проект земельної реформи з експертами і фермерами - Гройсман

Урядовий проект земельної реформи проходить широке обговорення з експертами, громадськими організаціями та об'єднаннями фермерів, щоб прийняти пакет правильних і зважених рішень.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході візиту в Лондон (Великобританія).

"Земельна реформа має проходити в інтересах громадян. Хочемо, щоб це був інструмент розвитку фермерства. Зараз ми в діалозі, розробляємо пакет рішень - будемо дискутувати і отримувати зворотний зв'язок, з повагою до народу будемо проводити консультації", - підкреслив глава уряду.

Він звернув увагу, що земельна реформа входить до загального пакету реформ програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, проте це ті перетворення, які потрібні не стільки кредиторам і партнерам, скільки самій Україні - для зміцнення економіки і зміни якості життя – разом з пенсійною реформою та реформою управління держвласністю.

"Без змін ми не зможемо формувати якісно нову країну", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація під керівництвом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана 5-7 липня перебуває з візитом у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, де бере участь у Конференції з питань реформ в Україні.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.