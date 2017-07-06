Акциз на алкоголь годує нелегальний ринок і негативно позначається на надходженнях до держбюджету - депутат

У рамках роботи комітету з питань податкової та митної політики депутати ВРУ, прийшли до несподіваного висновку: збільшення акцизів на алкоголь ніяк не відбивається на надходженнях до держбюджету. Про це повідомив нардеп БПП Віталій Гудзенко.

Комітетом було проведено аналіз підвищення ставок акцизного податку з 2011 по 2017 роки і його вплив на обсяги виробництва. Всього за 6 років акцизи на алкоголь зросли на 300%. При цьому раніше підвищення були поступовими, але за останні три роки (2014-2017) ставки вросли на 110% з 56,42 грн до 126,96 грн за літр спирту. "Логічно було б очікувати такого ж різкого зростання надходжень до бюджету країни, але в сфері алкогольних акцизів проста математика не працює. Хочу зауважити, що виробники алкогольних напоїв та профільні асоціації неодноразово публічно заявляли, що при зростанні ставок поповнення бюджету не відбувається", - коментує Гудзенко.

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За даними Державної фіскальної служби, сплата акцизного податку виробниками горілки протягом останніх п'яти років становить близько 5 млрд грн на рік незалежно від підвищення ставок акцизного податку.

Разом з тим зростає "тіньовий сектор". Це підтверджується скороченням обсягів легального виробництва горілки, а також невтішною статистикою МОЗ - з 2011 року жертвами отруєнь алкоголем стали понад 92 тисяч осіб. Регулярні перевірки податковою міліцією в 90% випадків фіксують порушення в обіг алкоголю. За даними УКРІНФОРМ під час перевірки 42 тисяч точок продажу алкоголю понад 38 тисяч працюють, порушуючи законодавство.

Щорічно легальний ринок алкоголю скорочується, проте зростає кількість виробників - в 2017 видано 299 ліцензій на виробництво алкоголю (вартість 500 тис. Грн). Це говорить тільки про одне - на підлозі-легальних заводах розливають сурогат. Якщо в 2011 році в Україні офіційно вироблялося 33 млн дал горілки і лікеро-горілчаної продукції, то в минулому році ця цифра зменшилася майже вдвічі і склала близько 16 млн дал. Це означає, що більше половини алкогольного ринку перебуває в тіні, там же знаходяться ще 5 млрд грн податкових надходжень.

Зростання нелегального ринку, а разом з ними кількість отруєнь від сурогату будуть продовжувати збільшуватися. Тому підвищувати ставку акцизів на алкоголь найближчі кілька років не має сенсу. Більш того, Віталій Гудзенко впевнений, що в нинішніх умовах необхідно переглянути існуючі ставки акцизу і посилити боротьбу з нелегальним обігом алкоголю.