Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення птиці з України

Королівство Саудівська Аравія зняло заборону на ввезення м'яса птиці, яєць і продуктів птахівництва з України, який було застосовано у зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці в деяких областях нашої країни.

Читайте такожУкраїна має намір активізувати співпрацю з Саудівською Аравією в аграрній сфері

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Саудівська організація з продовольства і медикаментів прийняла рішення про скасування заборони на імпорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва і похідних продуктів з України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввела тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонгконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

15 травня Катар зняв заборону на ввезення української птиці і продуктів птахівництва, а 22 червня – Ірак.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалахи пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.