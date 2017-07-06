Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва (інфографіка)

Вартість каструлі українського борщу з м'ясом об'ємом 3,5-4 літри у червні збільшилася порівняно з травнем на 9,2%, до 90,62 грн, що пояснюється зростанням споживчих цін на більшість інгредієнтів цієї страви, повідомила прес-служба громадського об'єднання «Економічний дискусійний клуб» (ЕДК).

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Згідно з повідомленням, вартість каструлі борщу без м'яса у червні зросла порівняно з травнем на 21,6% - до 28,04 грн.

«За розрахунками ЕДК, у червні 2017 року вартість каструлі українського борщу об’ємом 3,5-4 літра становила: з м'ясом - 90,62 гривні, без м'яса (пісного) - 28,04 гривні. Таким чином, перший літній місяць ознаменувався істотним подорожчанням вартості приготування українського борщу. Так, порівняно з травнем поточного року, у червні борщ з м'ясом подорожчав на 9,2% («плюс» 7,67 грн), пісний - на 21,6% («плюс» 4,99 грн)», - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, найбільше ціна зросла на овочі, зокрема, на капусту - в 1,8 разу, буряк - в 1,4 разу. Яловичина додала в ціні на 4,5% за кілограм.

Прес-служба зазначила, що порівняно з червнем 2016 року вартість борщу з м'ясом для українців зросла на 33,4%, без м'яса - на 45,9%.

При розрахунках аналітики виходили з такого співвідношення інгредієнтів у страві: 600 г яловичини, 300 г капусти, 500 г буряка, 500 г картоплі, 200 г моркви, 200 г цибулі, 30 г соняшникової олії і 90 г томатної пасти.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», ціни на овочі борщового набору - капусту, картоплю, моркву, буряк і цибулю - у травні виросли на 43% порівняно з квітнем у зв'язку із сезонним подорожчанням цієї продукції і несприятливими погодними умовами.