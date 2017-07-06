Українські аграрії збільшили експорт кукурудзи майже на 20%

Українські аграрії в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 20,7 мільйона тонн кукурудзи, що на 18,9% перевищує показник попереднього сезону.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, нагадавши, що в 2016-2017 МР українські аграрії експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави.

Крім того, згідно з повідомленням, в минулому сезоні аграрії поставили на зовнішні ринки 17,53 мільйона тонн пшениці (на 3,5% більше порівняно з 2015-2016 МР), 5,35 мільйона тонн ячменю (на 21,3% більше) та 304 тисячі тонн інших зернових (на 25,1% більше). При цьому вітчизняні сільгоспвиробники скоротили експорт жита на 38% - до 11,4 тисячі тонн.

За даними Мінагропроду, аграрії наростили експорт борошна на 15,5% - до 402,9 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували зернових на 6,44 мільярда доларів, що на 5,6% перевищує показник попереднього сезону. У натуральному вираженні експорт зернових склав рекордні 43,8 мільйона тонн.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.