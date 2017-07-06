Україна збільшила експорт цукру в 10 разів

Українські підприємства з початку 2016-2017 маркетингового року (вересень 2016 – серпень 2017) експортували 738,5 тисячі тонн цукру, що в 10,36 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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"За вересень-червень 2016-2017 МР українські виробники експортували 738,5 тисячі тонн цукру. За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 71,3 тисячі тонн", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, за даними прес-служби, в червні поточного року українські підприємства скоротили експорт цукру в 2,3 рази порівняно з червнем 2016 року – до 6,35 тисячі тонн. Експерти прогнозують, що надалі темпи експорту цього продукту будуть знижуватися.

"За прогнозами асоціації, у подальшому темпи експорту будуть скорочуватися, оскільки ціна на світовому ринку також знижується. За нашими оцінками, подальші поставки в поточному МР будуть незначними", – зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисячі тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Загалом в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тисячі тонн цукру.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисячі га проти 239 тисяч га у 2015 році.