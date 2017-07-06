У світі зростають ціни на продовольство

Середнє значення індексу продовольчих цін у світі, який розраховує ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) в червні зросло на 1,4% порівняно з травнем і на 7% в порівнянні з травнем 2016 року.

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Про це повідомляє прес-служба ФАО.

Зростання світових цін на продовольство триває вже другий місяць поспіль. Відзначається, що воно пов'язане з помітним збільшенням цін на молочну продукцію, зернові та м'ясо, в той час як ціни на цукор і рослинні олії впали.

Середнє значення індексу цін на зернові зросло на 4,2% порівняно з травнем і є найвищим показником за останній рік. «Найбільше зросли котирування пшениці, що пов'язано з різким зростанням цін на високобілкові сорти пшениці внаслідок погіршення погодних умов у Сполучених Штатах», - зазначають у ФАО.

Середнє значення індексу цін на рослинні олії знизилося на 3,9%, через падіння цін на пальмову та соєву олії.

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Середнє значення індексу цін на молочну продукцію зросло на 8,3%, наближаючись до максимального рівня за три останні роки.

Середнє значення індексу цін на м'ясо зросло на 1,8%, його зростання продовжується вже шостий місяць поспіль.

Середнє значення індексу цін на цукор - на 13,4% нижче рівня травня, що стало мінімумом за 16 місяців.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відслідковує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.