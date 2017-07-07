Українські підприємства збільшили експорт свинини в 2,7 раза

Українські підприємства за перші шість місяців поточного року експортували 3,58 тис. тонн свинини, що в 2,7 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Асоціації свинарів України (АСУ).

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Згідно з повідомленням, експорт живих свиней забійних кондицій в першому півріччі зріс у 2,5 раза – до 1,5 тис. тонн.

«Враховуючи, що обсяги імпорту за цими товарними позиціями як у грошовому, так і в натуральному вираженні відстають від обсягів експорту, Україна зміцнюється в званні нетто-експортера свиней і свинини. Основним драйвером цього є попит з боку Грузії, яка залишається основним ринком збуту свинини і єдиним покупцем живця», - повідомила прес-служба з посиланням на аналітика АСУ Олександру Бондарську.

За даними асоціації, виручка від експорту свинини в першому півріччі становила 7,5 млн дол., а живця – близько 2,2 млн дол.

«Крім торгівлі свининою і живцем, валютна виручка надходить за рахунок експорту свинячих субпродуктів, тому загальний приплив валюти від експорту продукції свинарства ще більший», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної фіскальної служби, експорт свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 раза – до 3,2 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 раза – до 5,1 тис. дол.