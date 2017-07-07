На Закарпатті зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Закарпатській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили труп зараженого дикого кабана в урочищі "Клобук" лісомисливського угіддя Билкивского лісництва (с. Приборжавське). Крім того, був проведений відстріл одного дикого кабана, який перебував поблизу від місця виявлення трупа.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року в Україні зареєстровано 79 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і за станом на 7 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 227 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.