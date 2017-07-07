Українцям обіцяють у липні зниження цін на овочі та фрукти

Експерти прогнозують, що в липні ціни на овочі і фрукти в Україні знизяться в середньому на 25-30%, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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"У липні очікується зниження цін на овочі і фрукти з початку нового сезону, очікується зниження в середньому на 25-30%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба, у червні ціна овочів і фруктів зростала. Найбільше подорожчала капуста - на 54%, цибуля - на 43%. Картопля подорожчала на 19%, моркву - на 18%, буряк - на 38%.

Згідно з повідомленням, зростання цін на свинину на 10% зумовив незначне підвищення вартості на суміжних ринках яловичини (на 4%) і яловичини (на 2%).

Що стосується молока, оскільки виробництво цього продукту в травні-червні зазвичай є піковим, його вартість в минулому місяці істотно не змінилася. У липні експерти прогнозують можливе незначне підвищення вартості молока.

"Вартість молока в липні може трохи підвищитися, оператори ринку очікують зростання цін вже в найближчі тижні, що призведе до збільшення витрат для переробних підприємств", - цитує прес-служба експерта аграрних ринків УКАБ Євгена Двірника.

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Прес-служба додала, що ціни на бакалійну продукцію в червні були відносно стабільними, за винятком гречки і цукру, які подешевшали на 6% і 1% відповідно. У поточному місяці ціни на цю продукцію, за прогнозами аналітиків, істотно не зміняться.

"Ціни на бакалійну продукцію в липні переважно залишаться стабільними, можливе незначне коливання в межах 2-4%", - наводяться в повідомленні слова Двірника.

Як повідомляв УНІАН, за даними громадського об'єднання "Економічний дискусійний клуб", вартість каструлі українського борщу з м'ясом об'ємом 3,5-4 літри в червні збільшилася порівняно з травнем на 9,2%, до 90,62 гривні, що пояснюється зростанням споживчих цін на більшість інгредієнтів цієї страви. Вартість каструлі борщу без м'яса в червні зросла в порівнянні з травнем на 21,6% - до 28,04 гривні.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.