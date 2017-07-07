Земельна реформа на 90% підготовлена, але потребує обговорення - Гройсман

Земельна реформа, що передбачає можливість купівлі і продажу обмеженої площі сільгоспземель між громадянами України, підготовлена на 90%, але потребує обговорення з власниками та користувачами таких земель, а також в опрацюванні доступу фермерських господарств до кредитування.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Ми на 90% концептуально готові. Маємо провести більше дискусій - це чутливе питання. Після того, як сформуємо новий погляд на земельну реформу - тоді і внесемо законопроект на розгляд парламенту - УНІАН), - сказав глава уряду. - Важливо враховувати думку громадян, власників і користувачів землі. Хочемо провести реформу в інтересах фермерства. І в рамках реформи знайти інструменти фінансування і доступу до недорогих і довгостроковими кредитами для фермерів".

За словами Гройсмана, реформа має стати двигуном розвитку економіки та основою формування доданої вартості.

"Така модель сприятиме розвитку фермерського руху в Україні, і для нас це дуже важливо: фермерське рух - це основа для розвитку національної економіки, створення доданої вартості в Україні", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Міжнародний валютний фонд відкладе виділення наступного траншу у розмірі до 1,9 мільярда доларів через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.

Відповідно до раніше запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га.