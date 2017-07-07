Україна збільшила експорт молочних продуктів на 23%

Українські підприємства за перші шість місяців поточного року експортували 63,2 тисячі тонн молочних продуктів, що на 22,8% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

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Згідно з повідомленням, у червні українські підприємства поставили за кордон 14,5 тисячі тонн молочних продуктів, що на 17,4% більше, ніж у червні 2016 року.

"Позитивні підсумки першого півріччя не дивують, враховуючи світові тенденції. Зростання експорту забезпечили масло і суха сироватка. Разом з тим, динаміка щодо молока і вершків, як згущеним, так і несгущенным, а також кисломолочної продукції, негативна", - зазначила прес-служба.

Так, за даними аналітиків, експорт вершкового масла зріс більш ніж в 3 рази - до 12,3 тисячі тонн. Найактивніше українські підприємства постачали його до Марокко та Казахстану. Імпорт олії у першому півріччі скоротився на 66,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 231 тонну.

Експорт сирів також продемонстрував приріст. За аналізований період українські підприємства поставили за кордон 4,1 тисячі тонн цієї продукції, що на 21,3% більше, ніж в 2016 році. Постачали його до Казахстану та Молдови. Імпорт сирів зріс на 33,3% - до 4,3 тисячі тонн. Найбільше їх купували в Польщі та Німеччині.

За даними прес-служби, експорт молока і незгущені вершків у січні-червні склав 4 тисячі тонн, що на 10,1% менше, ніж за перше півріччя минулого року. При цьому виручка від експорту становила 2,6 мільйона доларів, збільшившись на 10,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Основними ринками збуту цієї продукції були Молдова та Грузія. Імпорт молока і незгущені вершків у звітному періоді склав 331 тонну, що на 55% більше, ніж у минулому році. У грошовому виразі імпорт склав 537 тисяч доларів. Найбільше Україна закуповувала продукти з Німеччини.

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Аналітики повідомили, що експорт молока і згущених вершків склав 23,3 тисячі тонн, що на 10,7% менше, ніж у першому півріччі 2016 року. При цьому виручка від поставок цієї продукції за кордон зросла на 13,7%, до 40,4 мільйона доларів. Найбільші поставки здійснювались у Казахстан і Бангладеш.

Продажу кисломолочної продукції за кордон за звітний період скоротилися на 1,6% - до 1,5 тисячі тонн. Виручка від її експорту становила 1,5 мільйона доларів. Поставляли цю продукцію більше в Молдову і Грузію. Разом з тим, імпорт зріс на 35,8% порівняно з січнем-червнем 2016 року, і склав 1,7 тисячі тонн. Основними постачальниками цієї продукції в Україну стали Бельгія і Польща.

Згідно інформації UFEB, експорт молочної сироватки у січні-червні цього року збільшився на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 17,9 тисячі тонн. Основними ринками збуту української сироватки стали Китай, Індія і Малайзія. Завозили сироватку в Україну з Португалії та Німеччини. Загальний обсяг імпорту за перше півріччя зріс на 58,9% - до 518 тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становив 8 тисяч тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тисячі тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тисячі тонн.