Мінагропрод сподівається на прийняття Радою закону про органічну продукцію

Міністерство аграрної політики і продовольства сподівається на ухвалення Верховною Радою законопроекту про органічне виробництво, оскільки він створить кращі умови для українських виробників органічної продукції та задовольнить потреби споживачів, повідомила прес-служба відомства з посиланням на заступника міністра Олену Ковальову.

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"Цей законопроект створить кращі умови для виробників, адже завдяки сертифікації процесу виробництва повністю зникають експортні технічні бар'єри. З іншого боку, якщо продукція буде мати логотип "зелений листок", який свідчить про те, що продукція виготовлена відповідно до вимог ЄС, споживачі будуть впевнені, що така продукція дійсно є органічною", - цитує прес-служба Ковальову.

Згідно з повідомленням, даний документ приведе українське законодавство в частині контролю якості української органічної продукції у відповідність з європейським. Крім того, прийняття даного законопроекту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків збуту.

Прес-служба додала, що, згідно з даним законопроектом, органічне виробництво має бути відповідним чином сертифіковане. Для такого виробництва повинні застосовуватися специфічні і дозволені речовини і технології, безпечні для споживачів і навколишнього середовища. Також документом передбачено створення реєстру органічних виробників, органів сертифікації та органічних насіння.

За даними Мінагропроду, в Україні зареєстровано понад 420 виробників органічної продукції. Під сертифікованим органічним виробництвом зайнято 421,5 тисячі га, та ще 550 тисяч га - під сертифікованими дикоросами (травами, ягодами і грибами). Щорічний обсяг ринку внутрішнього споживання органічної продукції становить 21-22 мільйони євро.

Як повідомляв УНІАН, органічне виробництво є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2017 році.

За прогнозами міністерства, ринок внутрішнього споживання органічної продукції в Україні за підсумками поточного року може зрости до 25 мільйонів євро з близько 20 мільйонів євро в минулому році.

Раніше міністерство повідомляло про плани розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести її частку у валовому сільгоспвиробництві до 3%. В даний час в Україні для виробництва органічної продукції використовується 1% орних земель.