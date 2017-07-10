Чума свиней: на Полтавщині та Черкащині зафіксовано нові спалахи

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській і Черкаській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней в підсобних господарствах в селі Горошине (Полтавська область) та селі Велика Буромка (Черкаська область). Також ветеринари виявили два трупи диких кабанів на території Нижнесульского національного природного парку поблизу села Лящівка (Черкаська область).

Діагнози АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

З початку цього року в Україні зареєстровано 81 спалах АЧС. Всього з 2012 року і станом на 10 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 229 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.