Рейси для корів: Європа доставить до Катару худобу літаками

Щоб впоратися з торговою блокадою арабських країн, Катар почне поставляти рогату худобу по повітрю. До кінця літа в країну літаками з західних країн перевезуть 4 тисяч корів, повідомляє Газета.ru.

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"Пройшло вже більше місяця з моменту розриву дипломатичних відносин з Катаром з боку Бахрейну, Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ та інших країн Перської затоки. Союзники, які звинувачують Катар в підтримці тероризму і втручанні в справи інших країн, оголосили, що блокада затягнеться на невизначений термін. В якості посередника продовжує виступати Кувейт, але немає жодних ознак того, що криза скоро закінчиться", - йдеться в повідомленні.

У Катарі проживає всього 2,6 мільйона осіб, але країна імпортує 90% продуктів і має резерви прісної води лише на два дні. Тому, коли 5 червня Саудівська Аравія раптово закрила єдиний сухопутний кордон Катару, в країні почалася справжня паніка, пов'язана з небезпекою голоду в країні. Але через деякий час заворушення припинилися. За чотири тижні полиці супермаркетів Дохи знову повні, а в місцевих ресторанах немає недоліку в будь-яких стравах, пише The Telegraph.

Серйозної нестачі продовольства вдалося уникнути завдяки Туреччині та Ірану, які допомогли замінити поставки з Саудівської Аравії, а також діям уряду щодо відкриття нових судноплавних ліній, використання можливостей державної авіакомпанії Qatar Airways і субсидування імпорту продовольства.

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Поки що у багатого Катару немає проблем з тим, щоб нагодувати своїх жителів. 10 липня голова Центрального банку Катару Абдула бін Сауд аль-Тані заявив, що країна готова до тривалої економічної блокади.

"Ми ні в чому не винні. У нас немає проблем, ми вітаємо тих, хто цікавиться інформацією про наших активах, вона відкрита", - зазначив глава катарського регулятора.

Як повідомив аль-Тані, Центробанк Катару володіє запасами в 40 мільярдів доларів і запасами золота на 300 мільярдів доларів, тому економіка країни готова витримати будь-шок", пише CNBC.

Товари з коротким терміном зберігання, такі як овочі і молочні продукти є найбільш вразливою частиною зруйнованої ланцюжка поставок. На даний момент Катар залежить від імпорту турецької молока, в результаті чого арабські покупці скаржаться на незнайому мову на етикетках і іноді навіть на "іноземний" смак.