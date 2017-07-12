У Колумбії падає виробництво кави

Обсяг виробництва кави типу арабіка в Колумбії, яка входить у число світових експортерів цього продукту, у червні поточного року впав у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 9%, повідомляє національна федерація виробників кави країни.

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Причиною такого падіння стало відставання в цвітінні кавових кущів у період між червнем і жовтнем 2016 року, що вплинуло на збір врожаю в першому півріччі цього року.

Протягом січня-червня 2017 року загальний збір урожай кави оцінюється в Колумбії майже 6,4 мільйона мішків, що на 3% менше за аналогічний показник минулого року. Приблизно таке ж у відсотковому співвідношенні зниження відзначено і в цілому за останні 12 місяців (липень 2016-червень 2017).

При цьому обсяги експорту колумбійського кави зростають. У червні країна продала на зовнішній ринок 964 тисячі мішків, що на 3% вище за показники червня 2016 року, зазначає Notimex.