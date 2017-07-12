На Харківщині відбулося свято першого снопа (фоторепортаж)

У Первомайському районі Харківської області відбулося свято першого снопа.

Традиційне українське свято символізує початок жнив, в його основі лежить народна традиція зажинків. За уявленнями наших пращурів, певні обрядові дії, пісні тощо могли забезпечити добре збереження врожаю.

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Під час свята проводяться обряди з першим снопом та першою жменею скошеного хліба.

Як повідомляв УНІАН, за даними першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, Україна у 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017), за попередніми оцінками, експортувала зернових на 6,44 млрд дол., що на 5,6% перевищує показник попереднього сезону.