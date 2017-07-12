Експерти прогнозують зменшення врожаю зерна в Україні майже на 4 мільйони тонн

Експерти прогнозують зменшення врожаю зернових культур у 2017-2018 маркетинговому році (липень 2017 – червень 2018) на 3,8 млн тонн у порівнянні з минулим роком, до 60,4 млн тонн, через зменшення посівних площ і недостатньо сприятливі погодні умови.

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Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії "УкрАгроКонсалт", кандидат економічних наук Сергій Феофілов.

«Структура посівів за культурами визначається практично тільки одним фактором – прибутковістю цих культур, тому вже протягом понад 15 років площі під зерновими культурами скорочуються на користь більш маржинальних олійних культур, як на світовому ринку, так і в Україні», - підкреслив він.

Феофілов зазначив, що дана тенденція, поряд з недостатньо сприятливими погодними умовами, зумовлять скорочення врожаю зерна в 2017-2018 маркетинговому році до 60,4 млн тонн порівняно з 64,2 млн тонн минулого року. «Цілком ймовірно, що скорочення врожаю не тільки на території України, але і в інших країнах-експортерах зерна призведе до зростання прибутковості вирощування та експорту зерна», - додав він.

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Присутня на прес-конференції експерт олійного ринку компанії "УкрАгроКонсалт" Юлія Гаркавенко повідомила, що в Україні очікується продовження зростання валового збору олійних культур, однак висока пропозиція не означає падіння внутрішніх цін на соняшник, ріпак та сою в сезоні 2017-2018 років.

Також вона повідомила, що на світовому ринку спостерігається падіння цін на соняшникову олію на 30 дол. - до 750 дол. за тонну в порівнянні з минулим роком, в той час як ціна на соєву олію знизилася лише на 5 дол. - до 732 дол. за тонну.

Експерт зазначила, що українська соняшникова олія істотно недооцінена на світовому ринку. На її думку, подолання цієї негативної тенденції можливо за умов здійснення в країні великого національного проекту з просування на світовий ринок соняшникової олії як харчового продукту преміум якості. Реалізація такого проекту, додала Гаркавенко, вимагає консолідації як учасників ринку, так і державної підтримки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами).

У 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

Нерафінованої соняшникової олії в 2016 році в Україні було вироблено в обсязі 4,4 млн тонн, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації «Укроліяпром», в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 млрд дол. проти 4,2 млрд дол. роком раніше.