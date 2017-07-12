У Мінагропроді підрахували, скільки українських підприємств можуть експортувати свою продукцію

Право постачати свою продукцію на зовнішні ринки мають 1,69 тисячі українських підприємств, з яких 734 виробляють продукти харчування, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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"В результаті активної співпраці держави і бізнесу відбулося розширення географії експортних поставок української продукції, а також збільшення кількості підприємств, які отримали право експорту на світові ринки. Зараз загальна кількість українських підприємств, які мають право постачати свою продукцію на світові ринки, складає 1693", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними прес-служби, експортувати свою продукцію можуть 280 виробників м'яса та м'ясних продуктів, 198 виробників молока, 96 виробників риби, 66 виробників меду і 64 виробника яєць. Також у список підприємств, які можуть експортувати продукти харчування тваринного походження, увійшли виробники майонезу і соусів, желатину і молюсків.

Ще 959 підприємств, які можуть постачати свої товари за кордон, виробляють неїстівні продукти. Серед них - підприємства, які виробляють премікси та корми (694), пух і перо (83), вовна та шкірсировина (63), казеїн (48), ветеринарні препарати (10), органічні добрива, племінні ресурси тощо.

Прес-служба додала, що право експорту на ринок Європейського Союзу мають 283 українських підприємства (103 виробника продуктів харчування і 180 – неїстівних продуктів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).