Держказначейство виплатило аграріям понад півмільярда дотацій за травень

Державне казначейство України виплатив аграріям 528,9 млн грн дотацій за травень в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, всього з початку року аграрії отримали 1,32 млрд грн.

Згідно з повідомленням, одержувачами дотацій в травні стали 700 сільгоспвиробників. Залишок коштів у сумі 105,6 млн грн буде перенесено на наступний місяць.

Прес-служба нагадала, що в лютому загальна сума дотацій становила 79,8 млн грн, у березні – 241,8 млн грн, у квітні – 473,4 млн грн

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.