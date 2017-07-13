Житомирщина вийшла на перше місце за динамікою зростання поголів’я великої рогатої худоби – ОДА

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

«За показником динаміки зростання чисельності поголів’я великої рогатої худоби (17,3%) та чисельності поголів’я корів (5%) до минулорічного показника, Житомирська область на І-му місці», - сказано у повідомленні.

Станом на 1 липня, у всіх категоріях господарств області утримувалось 235,4 тис. голів великої рогатої худоби, що на 34,7 тис. голів (17,3%) більше, ніж на відповідну дату минулого року, в тому числі корів – 115,9 тис. голів, що на 5,5 тис. голів (5%) більше.

Повідомляється, що у рейтингу по чисельності поголів’я великої рогатої худоби і в тому числі поголів’я корів область – на 5-му місці в державі.

«Протягом першого півріччя поточного року реалізовано на забій худоби і птиці в живій вазі 36,1 тис. тонн, що на 200 тонн (0,6%) менше ніж торік, це пов’язано із високими показниками нарощування чисельності поголів’я і збереження великої рогатої худоби; вироблено молока 287,4 тис. тонн, що на 400 тонн (0,1%) більше минулорічного показника, по виробництву молока область перебуває на 4-му місці у державі.

Вироблено яєць 371,7 млн штук, що на 32,8 млн штук (9,7%) більше», - сказано у повідомленні.