Хлібоприймальні підприємства південної зони Житомирщини вже розпочали приймання зерна нового врожаю

На Житомирщині хлібоприймальні підприємства південної зони вже розпочали приймання зерна нового врожаю. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

“У першій декаді липня поточного року на Житомирщині хлібоприймальні підприємства південної зони розпочали приймання зерна нового урожаю», - сказано у повідомленні. Також зазначається, що перші партії зерна пшениці урожаю 2017 року вже надійшли на ТОВ «Бердичівзерно» (м.Бердичів), ТОВ «Сігнет-Центр» (с.Андрушки Попільнянського району), ТОВ «Чуднівський елеватор АІК» (с.Вільшанка Чуднівського району) та ряд інших.

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Нагадаємо, цьогоріч аграрії Житомирщини планують зібрати врожай зерна не нижчий минулорічного: за даними управління агропромислового розвитку ОДА, торік в області зібрали 2,1 млн тонн зерна.