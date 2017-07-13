Хлібоприймальні підприємства південної зони Житомирщини вже розпочали приймання зерна нового врожаю
Цьогоріч аграрії Житомирщини планують зібрати врожай зерна не нижчий минулорічного.
На Житомирщині хлібоприймальні підприємства південної зони вже розпочали приймання зерна нового врожаю. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
“У першій декаді липня поточного року на Житомирщині хлібоприймальні підприємства південної зони розпочали приймання зерна нового урожаю», - сказано у повідомленні. Також зазначається, що перші партії зерна пшениці урожаю 2017 року вже надійшли на ТОВ «Бердичівзерно» (м.Бердичів), ТОВ «Сігнет-Центр» (с.Андрушки Попільнянського району), ТОВ «Чуднівський елеватор АІК» (с.Вільшанка Чуднівського району) та ряд інших.
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Нагадаємо, цьогоріч аграрії Житомирщини планують зібрати врожай зерна не нижчий минулорічного: за даними управління агропромислового розвитку ОДА, торік в області зібрали 2,1 млн тонн зерна.