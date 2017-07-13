Кабмін подвоїв компенсацію за кредитами для дрібних фермерів

Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою дрібні фермери з чистим доходом від реалізації продукції до 10 мільйонів гривень, а також фермери, які розводять велику рогату худобу, зможуть отримувати компенсацію за кредитами в розмірі 100% від облікової ставки Національного банку.

Читайте такожДрібним фермерам після відкриття ринку обіцяють держземлю в розстрочку

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, компенсація за кредитами для інших сільгоспвиробників становитиме 50% від облікової ставки НБУ.

"Досі часткова компенсація за кредитами становила 50% від облікової ставки НБУ. Внесені зміни збільшують таку компенсацію вдвічі (100% від облікової ставки НБУ) для малих та середніх агровиробників і тих, хто вирощує і розводить ВРХ", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, уряд також надав можливість позичальникам отримувати державну підтримку за залученими в 2017 році кредитами без визначення граничної межі процентних ставок за їх використання. При цьому обмеження за кредитами, які залучалися в 2015 і 2016 роках, залишаться без змін.

Прес-служба нагадала, що поточного року в бюджеті передбачено 300 мільйонів гривень на реалізацію програми здешевлення кредитів для аграріїв.

Як повідомляв УНІАН, загалом поточного року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами Мінагропроду, в наступному році сума держпідтримки складе понад 6 мільярдів гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на бюджетні дотації, технічне переобладнання сільгоспвиробництва, здешевлення кредитів і страхових платежів, кредитування фермерських господарств, стимулювання розвитку тваринництва, садівництва, рибництва.