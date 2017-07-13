Аграрії Житомирщині продовжують збирати ранні зернові, середня врожайність складає 37 ц/га

Аграрії Житомирщині продовжують збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

«Станом на 13 липня, ранні зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 1,9 тис. га, або 1% до прогнозу, намолочено 7 тис. тонн зерна, при середній урожайності 36,9 ц/га», - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що озиму пшеницю обмолочено на площі 0,3 тис. га, при середній урожайності 35,0 ц/га, намолочено 1,05 тис. тонн зерна. Озимий ячмінь обмолочено на площі – 1,2 тис. га (12% до прогнозу), намолочено 4,8 тис. тонн зерна, при середній урожайності 40,2 ц/га; горох обмолочено на площі 0,4 тис. га (6% до прогнозу), намолочено 1,1 тис. тонн, при урожайності 28,6 ц/га.

Крім того, озимий ріпак зібрано на площі 0,5 тис. га (3% до прогнозу) при середній урожайності 19,3 ц/га валовий збір складає 0,97 тис. тонн.

Нагадаємо, збір врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у Житомирській області розпочався 7 липня.