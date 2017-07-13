Мінсільгосп США знизив прогноз врожаю зерна в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз урожаю зерна в Україні у 2017 році на 1,2 мільйона тонн в порівнянні з червневим прогнозом – до 61,09 мільйона тонн, повідомляється на сайті USDA.

Читайте такожВ Україні вже зібрали 1,4 мільйона тонн зернових нового врожаю

У зв'язку з цим прогноз експорту зерна з України в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) знизився до 38,31 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка обсягів врожаю пшениці скоротилася на 1 мільйон тонн порівняно з червневим показником – до 24 мільйонів тонн. Прогноз експорту даної культури знижений на 0,5 мільйона тонн - до 14 мільйонів тонн.

Разом з тим Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту кукурудзи з України в 2017-2018 МГ на рівні 20,5 мільйона тонн при врожаї 28,5 мільйона тонн, що відповідає червневими показниками.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017), за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.