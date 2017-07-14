Кабмін планує до серпня розробити цільову програму підтримки фермерства

Уряд має намір до 1 серпня розробити цільову програму підтримки фермерства в Україні, яка дозволить невеликим фермерським господарствам стати основою аграрного сектора країни.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми розробимо і презентуємо цільову програму підтримки фермерства. Я хотів би, щоб ця програма була сформована до 1 серпня. Програма охоплюватиме цільову підтримку тваринництва, цільову підтримку фермерських господарств", - сказав він.

За словами прем'єра, система підтримки фермерства поряд із впровадженням ринку сільгоспземель дозволить дати новий імпульс розвитку сільського господарства країни на конкурентній основі.

"Ми хочемо забезпечити підтримку холдингів, а підтримку невеликих фермерських господарств, які мають стати основою нашого аграрного сектору", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує підготувати дієву програму розвитку фермерства, яка дозволить відродити фермерське рух в країні і створити інфраструктуру сіл, що включає соціальні об'єкти.

Також уряд в рамках земельної реформи розглядає можливість дозволити купівлю не тільки громадянам України до 200 га землі, але і сімейним фермерським господарствам – до 1 тис. га землі.

Меморандум з МВФ передбачає запуск ринку землі сільгосппризначення в Україні з 2018 року.