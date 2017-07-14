Українські аграрії вже намолотили 6,5 мільйона тонн зернових

Українські аграрії до 14 липня зібрали урожай на площі 2 мільйона га (22% від прогнозу), намолотивши 6,5 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 31,8 ц/га.

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При цьому пшениці намолочено 3,1 мільйона тонн з площі 904 тисяч га (14% від прогнозу), ячменю – 2,96 мільйона тонн з 936 тисяч га (38%), жита – 1 тисяча тонн з 0,5 тисячі га, вівса – 0,6 тисячі тонн з 0,3 тисячі га. Аграрії також зібрали 477 тисяч тонн гороху з 205 тисяч га, що становить 54% від запланованого показника.

Повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання ріпаку, якого намолочено 445 тисяч тонн з площі 199 тисяч га (24%).

Всього збору підлягають 9,4 мільйона га ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.