В Україні виявили черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Закарпатській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили труп зараженого дикого кабана в урочищі «Горб» поблизу від села Лозянський.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

З початку цього року в Україні зареєстровано 82 спалахи АЧС. Усього з 2012 року і станом на 14 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 230 спалахів АЧС у 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.